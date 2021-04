Filho entra em desespero após sumiço de mãe em Manaus

Manaus/AM - Maria do Perpetuo Socorro Nascimento Braga, 61, que está desaparecida desde o dia 15 de abril deste ano, quando foi vista pela última vez, por volta das 7h30, na Avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-sul.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) nesta sexta-feira (23), às 15h33, Luciano Nascimento, filho da Maria do Perpetuo Socorro, esteve na Especializada para informar o desaparecimento da genitora, ocorrido na data e hora mencionada, quando o mesmo estava chegando do trabalho e a ela saindo de casa, e desde então a mulher não deu notícias para os familiares.

O noticiante relatou ainda que Maria é portadora de deficiência mental e também está com câncer, precisando de ajuda médica. Na ocasião ela estava trajando um vestido azul floral branco e usava uma bolsa.

A delegada Catarina Torres solicita a quem tiver informações sobre a localização de Maria do Perpétuo Socorro que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).