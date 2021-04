Alessandra Campêlo é hostilizada ao entrar em cerimônia com Jair Bolsonaro

Logo que chegou, uma multidão que aguardava a passagem do presidente, notou a presença da parlamentar e iniciou uma série de acusações e xingamentos, além disso, no momento em que Alessandra estava sendo revistada, a população fez um coro e gritou: 'óleo de peroba', que na linguagem popular, é referente a pessoa desavergonhada.

A deputada estadual Alessandra Campêlo passou por momentos constrangedores na manhã desta sexta-feira (23), durante um evento onde o presidente Jair Bolsonaro foi consagrado com o título de cidadão amazonense, e inaugurou o Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasquez, na Zona Centro-Sul de Manaus.

