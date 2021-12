Festival Tarumã Alive acontece neste sábado em Manaus

Manaus/AM - O tradicional Festival Tarumã Alive acontecerá neste sábado (18), no horário de 8h às 12h, em uma edição pocket com o tema “Pela Vida do Tarumã”. O projeto é conhecido por ser uma ação ambiental com coleta voluntária de resíduos sólidos no entorno da Marina do Davi, na Zona Oeste, além de shows musicais e intervenções artísticas. Todas as recomendações de saúde serão seguidas no evento.

"Depois de 5 anos de festival, o Tarumã vive seu momento mais crítico com crescimento de flutuantes e o escancaramento da narrativa de que não são só os flutuantes os vilões do rio, o problema é sanitário. Perdemos muitos dos nossos igarapés da cidade, e com o Tarumã não está sendo diferente, então esse ano faremos mais uma edição porque não podemos parar, mesmo com as limitações pandêmicas, porque o Tarumã precisa da gente”, explicou uma das coordenadoras do Festival Tarumã Alive, a cantora Márcia Novo.

O Festival contará com show da cantora Márcia Novo e participação especial de Clara Vitória, da banda Dona Neide do Acordeon, além da intervenção artística de Chermie Ferreira. A apresentação será feita pelo ativista e também coordenador do Festival, Jander Manauara.

“No ano passado fizemos uma edição online do evento e criamos uma petição chamada ‘Pela Vida do Tarumã’. Pedimos que todos assinem essa petição para convocar as autoridades competentes a iniciar um processo de despoluição do rio. A nossa luta é necessária essencialmente para que o plano de bacia saia do papel!", pediu Jadson Maciel, ativista e também coordenador do festival.

A edição deste ano será voltada para voluntários que serão premiados com diárias em flutuantes. O número de participantes será limitado, quem se interessar, deve se cadastrar pelo WhatsApp através do número (92) 9.8184-2506.