UEA abre vagas nesta sexta para especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital para o curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. São ofertadas 50 vagas, sendo 10 vagas a serem preenchidas por Pessoas com Deficiência (PcDs). As inscrições iniciam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 08/02/2022, às 23h59 (horário de Manaus), por meio do e-mail: [email protected], conforme Edital.

O curso atende a uma grande demanda das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) por profissionais na área de Segurança do Trabalho, pois as empresas devem atender as legislações vigentes, através das Normas Regulamentadoras, que determinam a presença de profissionais em Engenharia de Segurança do Trabalho in loco.

Sobre o curso e quem pode participar? – o curso é destinado a profissionais formados nos cursos de engenharia e/ou arquitetura e será realizado de segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 22h, conforme cronograma a ser estabelecido após o período de matrícula. As aulas serão mediadas por tecnologia, com adoção da estratégia do ensino remoto ou ainda com aulas presenciais, se as condições de segurança assim o permitirem. Para isso, serão utilizadas tecnologias e plataformas educacionais como o Google Classroom, o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da UEA, encontros remotos via Google Meet ou Zoom, dentre outras, de acordo com as características de cada componente curricular

Seleção dos candidatos - a seleção dos inscritos será com base na análise curricular e no tempo de experiência profissional de cada candidato, que serão classificados de acordo com o número de vagas disponíveis. Em caso de empate na classificação dos candidatos inscritos obedecerá, pela ordem, aos seguintes critérios de desempate: maior tempo de experiência profissional ou, mantendo-se o empate, o candidato que tiver mais idade.

O resultado final será divulgado no dia 14/02/2022, no portal da UEA (www.uea.edu.br)

Confira o edital: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=4943