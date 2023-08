Fepal pede interdição de auditório da Ufam após protesto com estudante detido pela PF

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - Em nota encaminhada ao portal do Holanda, a Federação Árabe Palestina do Brasil, emitiu nota sobre o protesto ocorrido nesta quinta-feira (10), na Ufam, em Manaus, durante o “I Seminário Ajuricaba de Liberdade na Amazônia”, que abordou o regime de Apartheid na Palestina.

Em nota, a Fepal citou André Lajst como “notório propagador do ódio aos palestinos” e afirmou que os defensores do evento, são em sua maioria supremacistas que no Brasil promovem a intolerância e o discurso de ódio, utilizaram a cartada de sempre para defender o evento e acusar “perseguição”: “antissemitismo”. Além disso, a Fepal ressaltou que crimes de lesa-humanidade, como o crime de Apartheid, imposto ao povo palestino pelo regime supremacista israelense, não se debatem, mas se denunciam e combatem, para que seus patrocinadores e operadores sentem nos bancos dos réus e recebam as condenações tipificadas no Direito Internacional.

Confira a nota na íntegra:





Além da nota, a Fepal emitiu ainda um ofício pedindo a interdição do Auditório Rio Amazonas da Ufam, para que não dê continuidade ao seminário. Confira o ofício abaixo

Veja também:

Intolerância no DCE da Ufam

Aluno é detido pela PF durante protesto em evento na Ufam; vídeo

Vídeos mostram confusão e correria após estudante ser detido pela PF na Ufam