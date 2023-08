Codajás ganha destaque na Mostra de Cineastas Amazonenses

Your browser does not support the video tag.









A Mostra de Cineastas Amazonenses apresenta neste sábado (12), no Cineteatro Guarany, o “Cine Codajás”. A programação conta com a exibição de 29 curtas-metragens produzidos no município, em oficinas ministradas entre os anos de 2012 e 2022. O evento acontece a partir das 18h30, com entrada gratuita.

Durante o período de formação, a Associação de Mídias Audiovisuais e Cinema do Amazonas - Amacine Futuros Cineastas, em parceria com a Pekena Filmes, produziu mais de 50 curtas-metragens em Codajás, fruto da criatividade de mais de 300 pessoas que participaram das 15 oficinas de cinema ministradas no município pelo cineasta Z Leão.

De acordo com o cineasta, a ação rendeu filmes de um minuto e, posteriormente, de quatro minutos para o Festival Curta 4. “Os filmes fizeram tanto sucesso que em 2012 foi realizado o Festival Açaí com Tapioca, que exibiu e premiou os filmes, além dos prêmios de melhor ator e melhor atriz”, relembra.

Os curtas, “A Bruxa de Luana Aquino”, “Amuleto de Ismar Paz” e “Lei do Retorno de João” são os últimos trabalhos, frutos da oficina de roteiro realizada em agosto de 2022 no município.

Confira os filmes:

Açaímen - Carol Bastos

Você Decide - Ademir Progênio

Paixão Cabocla - Katia Nastos

Esse é Meu Filho - Marineufas Bastos

Quem Mente Mais - Elcivânia Silva

Amor de Genro - Mário Rita

Não Preservou Babou - Edilberto Amaranto

Vamos Dividir - Mário Rita

A Misura - Gracilene Bezerra e Adriana Alencar

Melhorando as Palavras - Edilberto Amaranto

O Relógio - Roberta Oliveira e Elzilene Araújo

Sequestro - Mário Rita

Espelho Mágico - Noemy Araújo

Quem Nunca Errou - Cristina Moraes, Dheila Peres e Francisco Silva

Bibica - Ademir Progênio

Ladrão de Pupunha - Manoel Neto

Assaltante DE Velinha - Bruno Willou e Odilon Machado

Zé Guela - Ademir Progênio

A Casa Mal Assombrada - Adriana Mendes e Noemy Araújo

Amor a Sogra - Cassiane Seixas

Piolho - Jeferson Sena

Feia - Ladelson Paixão

Volta Meu Amor! - Gizeline dos Sanos

Lá Vem! Lá Vem! - Marino Silva

Carapanã - Jeferson Sena e Bruno Willou

Que Cantada! - Marineufas Bastos

A Bruxa - Luana Aquino

Amuleto - Ismar Paz

Lei do Retorno - João Rocha