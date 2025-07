Fapeam anuncia novos editais em CT&I com investimentos que ultrapassam R$ 11,5 milhões

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) anunciou, nesta sexta-feira (25), o lançamento do Perfil da Pós-graduação Stricto Sensu do Estado do Amazonas 2017/2024 e de oito novos editais referentes ao segundo semestre de 2025, dos quais seis são inéditos. O investimento total é de R$ 11,5 milhões, com recursos oriundos do tesouro estadual, para apoiar 120 projetos de pesquisa.

A solenidade contou com a presença do secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, representando o Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, além de empresários, gestores e representantes da Fieam, da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), de pesquisadores e empreendedores de base tecnológica.

Lançamento do Perfil - Um dos destaques do evento foi o lançamento do Perfil da Pós-graduação Stricto Sensu do Estado do Amazonas – 2017/2024, com dados extraídos da Plataforma Sucupira e do Sistema de Integração e Gestão da Fapeam (Sigfapeam). O documento traz um panorama abrangente e detalhado da evolução da pós-graduação no estado, e reúne dados quantitativos e qualitativos sobre os cursos de mestrado e doutorado. Esse instrumento estratégico é destinado a gestores, pesquisadores e formuladores de políticas públicas, podendo contribuir em decisões que envolvam a promoção da excelência na pós-graduação stricto sensu amazonense.

Com o objetivo de subsidiar políticas públicas, fortalecer os Programas de Pós-Graduação (PPGs) e contribuir com o planejamento estratégico das Instituições de Ensino Superior (IES) do estado, o Perfil é uma ferramenta inédita de análise e tomada de decisão para o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do Amazonas.

De 2019 a 2025, o Governo do Amazonas reposicionou a CT&I como área prioritária e estratégica para o desenvolvimento econômico e socioambiental do estado. Durante esse período, mais de R$ 877 milhões foram destinados para o segmento, impactando em mais editais e projetos apoiados na capital e no interior do Amazonas.

O documento, que em breve estará disponível digitalmente, serve como um guia essencial para o aprimoramento das políticas educacionais e o planejamento estratégico na educação superior amazonense. Os dados do Perfil não apenas quantificam o crescimento, mas também apontam para uma melhoria qualitativa nos programas de pós-graduação.

A linha de ação da Fapeam correspondente ao “Fomento Sustentável à Formação de Recursos Humanos” recebeu mais de 40% do orçamento total, somente o investimento exclusivo no Programa Institucional de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu (Posgrad) foi de R$ 208 milhões em bolsas e auxílio-pesquisa.

Editais - Os novos editais lançados são direcionados a projetos de pesquisa nas mais diversas áreas, como bioeconomia, manejo sustentável, desenvolvimento de recursos humanos qualificados, plataforma de dados abertos, sistemas de monitoramento e recursos hídricos.

Todos os editais estão alinhados ao Plano Plurianual do Amazonas (PPA 2024-2027) e às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre os editais inéditos, a Fapeam lança os Programas de Incentivo à Pesquisas Científicas Disruptivas (Fronteiras do Conhecimento/Fapeam), de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicada aos Recursos Hídricos e às Mudanças Climáticas Extremas (AQUA CT&I Fapeam), de Apoio à Projetos de Pesquisa e Inovação em Comunicação de Dados (BIGAMAZONAS CT&I/Fapeam), de Incentivo à Inovação e Inclusão na Educação Básica (Educatec-IN/Fapeam), de Incentivo à Extensão Universitária e à Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PROPG-EX/Fapeam), e de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter: Ciência, Floresta e Cidadania).

Também foram lançadas as novas edições dos Programas de Apoio à Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos, de Inovação e Artísticos (PAPEA CT&I/Fapeam) e de Apoio a Pós-Doutores (Prodoc/Fapeam).

Os novos editais podem ser acessados em: https://www.fapeam.am.gov.br/editais/?aba=editais-abertos.