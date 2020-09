Família se desespera após jovem desaparecer de casa em Manaus

Manaus/AM - César Santos da Silva, de 21 anos, está desaparecido desde a noite da última quinta-feira (3). Segundo a família, o jovem foi visto pela última vez na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.



A mãe do rapaz, Antônia Silva, 36, informa que César estava em casa até às 22h, mas sumiu do local misteriosamente e até o momento não deu mais notícias.



A família pede ajuda para encontrá-lo. César possui uma tatuagem no tórax, com o nome “Sophia”, e outra na perna esquerda, com o desenho da imagem de um leão.



Quem tiver informações sobre o paradeiro do desaparecido, pode entrar em contato com a polícia pelo número (92) 3214-2268 ou com a família de César pelos números (92) 99380-7751 ou 99283-8316.



A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.