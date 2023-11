Família faz campanha para translado de amazonense morto em acidente em Portugal

De acordo com os familiares, Gabriel estava trabalhando como entregador por aplicativo quando foi atingido por um carro que trafegava na contramão. Uma ambulância ainda chegou a ser acionada para socorrê-lo, mas ao chegar ao local do acidente, Gabriel já estava morto.

Manaus/AM - A família do amazonense Gabriel Francisco Dourado, de 29 anos, está fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para trazer o corpo dele para ser sepultado em Iranduba, no interior do Amazonas. Ele morreu na sexta-feira (17) em um acidente de trânsito em Portugal.

