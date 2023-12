Expoagro deve receber mais de 300 mil visitantes em Manaus

Manaus/AM - A cerimônia de abertura da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) aconteceu, na terça-feira (5), com a entrega do Parque de Exposições para as atividades do agro amazonense. Mais de 300 mil visitantes devem passar pelo evento promovido pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Durante seis dias, os visitantes contarão com atrações regionais e nacionais, praça de alimentação, exposições de animais e maquinários agrícolas, cursos, dentre outros. Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (10/12), das 9h a 0h, no novo Parque de Multiuso Dr. Eurípides Ferreira Lins, situado no quilômetro 2 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), no Tarumã-Açu, zona rural de Manaus.

A expectativa é de movimentar mais de R$ 195 milhões em negócios durante esta edição, que conta com 450 expositores do setor primário, ações de crédito rural, workshops, orientações sobre pecuária sustentável e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionado desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.

Visitantes

Os visitantes da 45ª Expoagro também poderão usufruir de um espaço com praça de alimentação; exposições de animais e maquinários agrícolas; cursos de capacitação, palestras; rodeio, prova dos três tambores; hipismo, parque de diversões; acesso ao crédito rural; rodada de negócios; concurso leiteiro, torneio de queijo e doce de leite; vaquejada, show regionais e musicais e entre outras atividades voltadas ao setor primário.

Shows Nacionais

Na terça-feira (5), a atração musical foi marcada pelo show da cantora Roberta Miranda, além da realização da segunda edição do Festival Artista da Terra, que vai contar com apresentações de 25 atrações regionais entre os estilos: sertanejo, pagode, forró, piseiro e eletrônica ao longo de toda edição.

Espaço PCD

Um dos destaques da Expoagro é o comprometimento com a inclusão, evidenciado pelo espaço destinado às pessoas com deficiência (PcD), garantindo acessibilidade e inclusão no evento. Cada PcD tem o direito a sua vaga e de um acompanhante. Ao todo, são 60 vagas disponibilizadas por dia de feira. Essa é uma parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Vitrine de negócios e capacitações

A Expoagro é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionando desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.

O evento é coordenado pela Sepror e suas unidades: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf).

Ao todo, serão oferecidos, aproximadamente, 60 cursos gratuitos, os quais estarão disponíveis no auditório e sala da Sepror, voltadas para as atividades de desenvolvimento da agricultura, pesca, piscicultura, pecuária agroindústria e extrativismo sustentável. As capacitações ocorrerão nos seis dias de evento.

Deslocamento

Com linhas de ônibus dedicadas para facilitar o acesso dos visitantes ao novo local, a Expoagro se torna um ponto de encontro para aqueles que buscam oportunidades de negócios, conhecimento e diversão. O acesso ao parque contará com as seguintes linhas de ônibus:

038 - t3/Lagoa Azul/Comunidade 23 de setembro

321 – Centro/T1/BR-174/São João

Linhas Diretas

302 - Centro/t1/km-8/km-15/Ponte da Bolívia

305 - Centro/t1/km-30/km-41/ponte da Bolívia

Linhas Extras

903 – t5 / t4 / t3 / Av. Torquato Tapajós / Expoagro

904 – t2 / t1 / Av. Torquato Tapajós / Expoagro

A programação completa pode ser encontrada nas redes sociais da Secretaria de Estado da Produção Rural do Amazonas (@seproramazonas), promovendo um evento que une desenvolvimento econômico, sustentabilidade e modernização do setor agropecuário.