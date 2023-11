Estudantes do Amazonas criam projeto para doar alimentos a famílias carentes

Manaus/AM – Alunos do 1° e 2° ano do Ensino Médio do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Pedro Falabella, no município de Urucará, estão desenvolvendo o projeto “Solidariedade, um bem querer” para arrecadar alimentos que serão doados a famílias carentes no interior do Amazonas.

Fruto das aulas de “Projeto de Vida”, disciplina do Novo Ensino Médio (NEM), o projeto iniciou no dia 6 de novembro e seguirá até 14 de dezembro.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos entre as famílias carentes da escola e do município, por meio de eventos culturais, como cinema e esportivos com amistosos.

No último dia do projeto, as famílias estarão presentes na escola, onde receberão as cestas básicas compostas com os alimentos arrecadados.