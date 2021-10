Estudantes de pós-graduação no Amazonas protestam contra atraso no pagamento de bolsas do Governo Federal

Manaus/AM - Estudantes de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) protestaram na manhã desta terça-feira (26), pelo Dia Nacional de Paralisação da Ciência em Manaus e Humaitá (em Itacoatiara ocorrerá às 17h, contra o atraso no pagamento de bolsas de estudo relativas ao mês de setembro.

Estima-se que em todo o país, cerca de 60 mil estudantes, incluindo os do Amazonas, estão sendo prejudicados com esse atraso, que prejudica a continuidade das pesquisas.

Os estudantes protestaram também contra o desmonte da Ciência e Tecnologia (C&T) capitaneado pelo governo Bolsonaro que decidiu, agora em outubro, cortar de R$ 630 milhões de investimentos na área.

O corte de recursos, entre outros impactos, atinge a manutenção do pagamento de bolsas do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) e do Residência Pedagógica (RP).

Os valores das bolsas variam de R$ R$ 1,5 mil para mestrado a R$ 2,2mil para doutorado e estão sem reajuste desde o ano de 2013. O sindicato nacional dos professores, ANDES-SN e a representação do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) da Ufam repudiaram o ocorrido por meio de notas.

Com bandeiras e faixas, estudantes realizaram o ato em frente a instituição em Manaus, na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Coroado.

Estão também previstos atos na Universidade do Estado Amazonas (UEA) e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), além de uma manifestação conjunta às 15h, no Largo São Sebastião, no Centro.

Na praça em frente a unidade da Ufam em Humaitá, alunos, alunas, professores e professoras do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) protestaram com carro de som e cartazes com dizeres como “Em Defesa do Pibid e RD” e “Assistência estudantil tem que ser para todos” e “Estudante também gente”.

Em Itacoatiara, a comunidade acadêmica do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Icet/Ufam) irá realizar um ato também nesta terça às 17h, em frente ao campus.