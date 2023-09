Estiagem ameaça abastecimento de municípios e deixa em alerta o Amazonas

Com 59 dos 62 municípios do Amazonas já enfrentando problemas por conta da estiagem, 13 dos quais já com decreto de estado de emergência e 16 em estado de alerta, a Defesa Civil do Amazonas estima que mais de 520 mil pessoas serão afetadas este ano pela seca dos rios amazônicos.

De acordo com dados do Instituto Climainfo.br, municípios como Benjamin Constant, do Alto Solimões, já estão com restrições devido à estiagem. O abastecimento do comércio local já não é feito por barcos.

Situação semelhante ocorre no Rio Javari, afluente do Solimões, cujo nível das águas baixou tanto que as embarcações de carga não têm condições de navegabilidade. Os moradores recorrem a embarcação de menor porte como canoas para levar alguns produtos, fato que acaba encarecendo o valor no mercado.

Meteorologistas alertam que a estiagem, comum nesta época do ano na região, está sendo agravada pelo fenômeno El Niño, que é provocado pelo aquecimento das águas dos oceanos Pacífico Equatorial e do Atlântico Tropical Norte. Essa situação “dupla” inibe a formação de nuvens, diminuindo o volume de chuvas na região amazônica, afirmam os especialistas.

A Defesa Civil do Estado do Amazonas estima que até dezembro deste ano, pelo menos 130 mil famílias serão afetadas até dezembro deste ano e o órgão já recomenda que as famílias reforcem o abastecimento antes que o nível do rio baixe a volumes de risco.

O tráfego no rio Amazonas já está com restrições na região da foz do rio Madeira. Navios com 11,5 metros de calado já não passam com capacidade total.

Há recomendação de cessar o tráfego noturno nesse rio devido à perda de capacidade que pode chegar a 60%, de acordo com cálculo de Luís Resano, diretor-executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. A preocupação dele é que esse problema afete o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus e, em consequência, influencie até as vendas do comércio no período da Black Friday, que ocorre em novembro.

As secas na Amazônia aumentaram de frequência e de intensidade nos últimos anos – o que pode ser creditado à crise climática.

Outro fator preocupante é a redução de chuvas. Em agosto, houve apenas um registro de chuva, cujo acumulado foi de 18,1 mm, apenas 32% da média climatológica para este período do ano, que é de 56,1 mm. Neste mês de setembro, continua baixo o volume de precipitações.

Além disso, o aumento das queimadas deixa um cenário assustador de fumaça que, na semana passada, chegou a Manaus, vinda de municípios da região metropolitana.

Amanhã (26), os governadores do Amazonas, Wilson Lima e de Rondônia, Marcos Rocha, vão se reunir com o governo federal para discutir a transferência de recursos dos ministérios de Portos e Aeroportos e de Transportes Rocha, além de deputados e senadores dos Estados, para atender a essas comunidades.