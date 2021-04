Enfermeiros participam de campanha de prevenção em acidentes de trabalho

Manaus/AM - Durante o mês abril é realizada a “Campanha de Prevenção de Doenças e Acidentes de Trabalho” denominada Abril Verde, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para os acidentes que ocorrem no ambiente de trabalho e que podem terminar em mortes.

Diante da pandemia do coronavírus, os trabalhadores da saúde continuam expostos e vulneráveis e é com esse objetivo que o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira Amazonas (CVBAM), está desenvolvendo um trabalho psicossocial e educacional com esses profissionais que estão alocados nas instituições de saúde que atuam no combate a COVID-19 no Estado.

Parceria

Este trabalho em parceria com a CVB-AM vem acontecendo desde o ano passado, e está sendo intensificado neste ano. Durante este mês de abril, o projeto acontecerá em nove estabelecimentos de saúde, e irá atender prioritariamente aos profissionais de enfermagem das unidades de saúde (auxiliar, técnico e enfermeiros), podendo estender-se aos demais quadros de colaboradores. Dentre as atividades previstas estão a realização de rodas de conversa, apoio psicossocial, palestras e exercícios laborais para relaxamento.

Toda a programação tem colaboração técnica e operacional dos profissionais voluntários da CVBAM, como psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, entre outros, juntamente com os membros da comissão de enfrentamento a COVID-19 do Coren-AM. As palestras promovidas terão como tema o autocuidado, a prevenção de DORT/LER (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e lesões por esforços repetitivos), prevenção de acidentes, regras de biossegurança e alongamento no trabalho.

Outras Ações

O Coren-AM e a Cruz Vermelha Brasileira Amazonas (CVBAM) vem atuando em diversas ações para ajudar profissionais da enfermagem no período da pandemia, como mutirão de testagem rápidac, arrecadação e distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e capacitação profissional.