Enade 2021: Prova será aplicada neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - A aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2021 acontecerá neste domingo (14) no Amazonas e em todo o Brasil, com início da prova às 13h30 (horário de Brasília). Alunos de cursos de graduação selecionados para fazer o exame já podem responder ao Questionário do Estudante, disponível para preenchimento no sistema do processo de avaliação. O envio das respostas ao formulário é obrigatório para a realização do exame e poderá ser feito até o dia 13 de novembro.

No dia da prova, os estudantes precisam ficar atentos aos horários estipulados no edital. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário oficial de Brasília (DF).

Para consulta e impressão do documento, o estudante precisa acessar o sistema do exame, com a senha e o login gerados no portal do Governo Federal (gov.br). Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia da aplicação do exame.

É responsabilidade do participante conferir com antecedência o horário e o local de aplicação da prova; apresentar-se no local do exame com a documentação de identificação válida, conforme previsto no edital; usar a máscara de proteção contra a covid-19 por todo o período que permanecer no local de aplicação do exame, além de respeitar o distanciamento entre as pessoas.