Hemoam qualifica profissionais para ampliar oferta de exame em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM) está qualificando a equipe técnica do Laboratório de Citogenética para ampliar a oferta de um exame de alta complexidade chamado de cariótipo. Esse exame norteia os médicos especialistas em doenças do sangue (hematologistas) para o diagnóstico preciso e o melhor tratamento para os pacientes. No Amazonas, essa análise é realizada exclusivamente pela Fundação.

O treinamento terá uma duração total de seis meses e tem como mentor o citogeneticista sênior André Luiz de Andrade, do Genolab – Laboratório de Genética Avançada, do Estado de Santa Catarina (SC). A capacitação vai permitir que o Hemoam amplie em até 20 vezes a capacidade de realização desse exame.

Para a biomédica e gerente de exames especializados do Hemoam, Vanda Santana Dini, o exame do cariótipo, combinado com outros testes, melhora substancialmente o nível do tratamento do paciente.

Atualmente, o Hemoam realiza mensalmente em média dois exames de cariótipo. A partir dessa consultoria o volume deve chegar a pelo menos 25 exames mensais. O treinamento finaliza em dezembro próximo e envolve cinco técnicos da instituição.