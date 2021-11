DPE pede providências para evitar novo colapso na saúde no interior do Amazonas

Manaus/AM - Em decorrência do aumento de casos de Covid-19 e registro de mortes pela doença em São Gabriel da Cachoeira, a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e o Ministério Público do Amazonas (MPE-AM) recomendaram ao município e ao Procon municipal que adotem medidas rígidas e efetivas de fiscalização de eventos para evitar um novo colapso de saúde pública. A iniciativa visa conter a disseminação da Covid-19, principalmente, em locais que concentram grande quantidade de pessoas, tais como festas, reuniões em espaços públicos ou privados, clubes e condomínios, boates, casas de shows, entre outros, sobretudo, no período noturno.

A recomendação destaca que foram notificados 115 novos casos de pessoas infectadas por Covid-19 no município, entre os dias 1° e 4 deste mês, conforme Boletim Epidemiológico Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). Os dados revelam que existem, atualmente, 112 indígenas infectados pelo vírus na região do Alto Rio Negro, sendo que o município voltou a contabilizar, nas últimas semanas epidemiológicas, óbitos e internações graves por Covid-19.

A indicação considera a existência significativa de população sem documentos, inclusive, migrantes e indígenas, que não obtiveram acesso à vacinação em razão de não serem inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas ou não terem documentos de regularização da permanência no Brasil. Segundo a recomendação, em levantamento realizado em 2020 pela Secretaria de Assistência Social do Município de São Gabriel da Cachoeira, foram identificados mais de 800 imigrantes residentes no município.