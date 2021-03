Empresa aérea planeja operar voos para São Gabriel da Cachoeira

Manaus/AM - O município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas pode se tornar a nova base de operação da Azul Linhas Aéreas no Brasil. O aeroporto da cidade amazonense poderá ser conectado à malha aérea nacional e internacional da Azul a partir do segundo semestre deste ano, com voos que serão operados três vezes por semana para Manaus. A companhia espera iniciar as operações na cidade em 03 de agosto, fazendo de São Gabriel da Cachoeira o 8º destino atendido pela empresa no Amazonas.



No entanto, o início das vendas para os novos voos e a confirmação da data planejada dependerão da execução e término de obras de melhoria na infraestrutura aeroportuária da cidade, além da conclusão de negociações de acordo de redução de ICMS para combustíveis de aviação de modo a incentivar a operação no estado. Em São Gabriel, a Azul tem a expectativa de voar com as aeronaves brasileiras da Embraer, que comportam 118 Clientes.