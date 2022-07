Em conversa com lideranças, Adail sugere a autossuficiência dos pescadores

Adail Filho foi recebido por líderes da pesca de todo o Amazonas em reunião para falar sobre o setor.

Para o pré-candidato a Deputado Federal a população do interior depende muito dos empregos nos órgãos públicos e isso precisa mudar urgentemente para uma alternativa econômica mais viável. Essa opção é o setor primário, onde o Estado é rico. “Precisamos caminhar para a autossuficiência financeira dos pescadores e agricultores”, disse Adail junto do Presidente do Sindicato dos Pescadores no Estado do Amazonas (SINDPESCA-AM), o Rony da Pesca.

Para o Adail Filho é urgente ter alguém que lute contra os entraves que existem e dificultam o seguro defeso, as emendas parlamentares e outras burocracias que dificultam a vida do homem do interior.

No Amazonas mais de 45 mil pescadores vivem diretamente da pesca e cerca de 200 mil pessoas estão envolvidas no sistema produtivo e com os subprodutos, desde a captura, passando pelo desembarque, transporte, industrialização, preparo, distribuição e comercialização de pescado.

Investir na pesca significa gerar emprego e renda para as famílias ribeirinhas e contribuir para mantê-las em seus lugares de origem. Mas para isso, disse o Adail, é preciso melhorar ainda mais a nossa forma de trabalhar, investindo na atualização e na mecanização. “Eu quero lutar pela pesca, pela agricultura familiar, pelo setor primário em geral”, afirmou no encontro com as lideranças.