DPE e Ufam firmam parceria para formação de servidores e colaboradores

Manaus/aM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) firmaram um Acordo de Cooperação nesta segunda-feira (21) que visa promover o intercâmbio de conhecimento e o aperfeiçoamento da formação de defensores públicos, servidores e colaboradores.

A parceria institucional tem por objetivo, a partir da realização de cursos de especialização, estimular e realizar programas de cooperação em assuntos técnicos, científicos, educacionais, sociais e culturais. A cerimônia de assinatura do acordo foi realizada na sede da Defensoria, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas (FUA) e reitor da Ufam, Sylvio Puga, avalia que, com parcerias como essa com a Defensoria, a universidade cumpre seu papel de compartilhar conhecimento com a sociedade.

O reitor acrescentou que a parceria também agregará valor ao curso de mestrado da Faculdade de Direito e que, tanto Defensoria quanto Ufam, só têm a ganhar. Puga ressaltou ainda que a universidade está aberta a outras parcerias que venham a ser construídas.

Também participaram da cerimônia de assinatura do acordo, pela Defensoria, o subdefensor geral, Thiago Nobre Rosas, o diretor de Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais, Nairo Aguiar, e o coordenador da Esudpam, Maurílio Casas Maia. Pela Ufam, estiveram presentes também o diretor da Faculdade de Direito, Carlos Alberto de Morais e o vice-diretor da faculdade, Adriano Fernandes Ferreira.