Dono de mercadinho é preso por estupro de criança de 7 anos no Amazonas

Após terem conhecimento do abuso, os pais da vítima denunciaram o caso à polícia. Depois do mandado ser expedido na última quinta (5), Francisco foi preso e vai responder por estupro de vulnerável, e ficará à disposição da Justiça.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 25 de abril deste ano quando a vítima havia ido até o mercadinho de Francisco a pedido dos pais. Dentro do estabelecimento, o suspeito agarrou a criança e a beijou tocando nas partes íntimas dela.

Manaus/AM - O dono de um mercadinho, identificado pela polícia como Francisco Rodrigues Aparício, 46, conhecido como “Chico Boi”, foi preso na tarde ontem (06) pelo estupro de uma criança de 7 anos dentro do estabelecimento que fica em Tonantins, no Amazonas.

