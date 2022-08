Do feto de 23 anos ao incêndio no Adolpho Lisboa, confira os destaques de agosto

Manaus/AM - Agosto está chegando ao fim, mas pra que você fique bem informado, o Portal do Holanda preparou tudo o que foi destaque no mês. Confira:

Em 4 de agosto, criminosos decapitaram um homem n o Careiro Castanho. A motivação do crime seria uma retaliação pela morte de 'L7', filho de Zé Roberto da Compensa. Relembre o caso clicando aqui

Em 11 de agosto, um servidor da Seduc morreu ao ser esmagado por uma carreta na Avenida Rodrigo Otávio. A vítima estava a caminho do trabalho na garupa de uma moto no momento da fatalidade. Relembre o caso clicando aqui

Já no dia 16 deste mês, um homem ateou fogo em uma lotérica do Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Ele já tinha um histórico de tentar incendiar outras lotéricas em anos anteriores. Até o momento, três pessoas morreram vítimas do incêndio. Relembre o caso clicando aqui

No dia 18, após uma série de polêmicas, as coleguinhas Simone e Simaria anunciaram oficialmente o fim da dupla. O comunicado oficial foi publicado nas redes sociais das sertanejas, que informaram que seguirão em carreira solo. Relembre o caso clicando aqui

Ainda no dia 18, foi divulgado que na mesma semana um catador de lixo teria encontrado um feto, que era usado em um laboratório de ciências de um colégio em Coari, há cerca de 23 anos. . O feto foi colocado em uma caixa para o descarte, e uma funcionária jogou na lixeira e não percebeu o que o corpo estava dentro. Relembre o caso clicando aqui

No dia 18 também, foi divulgado que o nariz de um paciente de 40 anos infectado com a varíola dos macacos apodreceu após sofrer as feridas causadas pela doença. O caso considerado raro foi relatado pela revista médica Infection. Relembre o caso clicando aqui

Em 22 de agosto, Eduardo José Cabral Moreira, 24, foi executado com vários tiros dentro de uma loja de som automotivo, na rua Barreirinha, no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações da polícia, o suspeito armado chegou no estabelecimento em uma motocicleta, entrou no local e atirou contra a vítima várias vezes. Relembre o caso clicando aqui

Em 24 de agosto, o jogador Piqué foi fotografado ao lado da nova namorada, Clara Chía, pela segunda vez na semana. Hoje (24), O jogador de 35 anos e a estudante de 23 foram clicados de mãos dadas em um casamento na Costa Brava da Espanha e a imagem virou capa da revista espanhola Hola. Relembre o caso clicando aqui

No dia 25 deste mês, a jovem Alexia Chrysler Ribeiro Pedroso, de 21 anos, foi internada em estado grave após ser empurrada da ponte da Avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, na zona Sul de Manaus. O namorado dela, Emanoel da Silva Bruce Neto, de 20 anos, é o principal suspeito. Relembre o caso clicando aqui