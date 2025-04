Dia Mundial de Conscientização do Autismo tem programação especial no Parque Gigantes da Floresta

Manaus/AM - Em uma iniciativa voltada para a promoção da inclusão e conscientização sobre o autismo, o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, nesta quarta- feira (02), uma ação especial no parque Gigantes da Floresta, localizado no bairro Novo Aleixo, zona Norte da cidade.

O parque Gigantes da Floresta se destacou como um ambiente verdadeiramente inclusivo durante a programação do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A preocupação com a acessibilidade permitiu que crianças com o espectro do autismo e seus familiares desfrutassem de momentos de lazer com conforto e segurança. O evento contou com diversas atividades recreativas para estimular o lazer e a inclusão dos pequenos, além da distribuição de lanches e o acesso ao parque aquático.

Interação

Além de divertir as crianças, o evento também proporcionou um momento de lazer entre os familiares, que também participaram da celebração. Maria do Carmo Lima, mãe de Yago Cauã, de 14 anos, uma das crianças atendidas pelo Amigo Ruy, destacou a alegria de participar da programação e reforçou a necessidade de integrar essas crianças à sociedade.

“Esses passeios são muito importantes para nós, pois nos permitem interagir e mostrar à sociedade que essas crianças também têm o direito de estar incluídas. Meu filho está encantado, olhando para todos os lados, absorvendo cada detalhe. É muita informação, mas eles acabam interagindo, e isso é essencial. Agradeço a todos que se dedicam para proporcionar momentos como esse, que quebram a rotina e permitem novas descobertas. A inclusão deve ser uma realidade, não uma exceção. Nossas crianças são seres humanos como qualquer outro e merecem respeito e oportunidades”, relatou.

Diana Oliveira, mãe de Maria Luiza, de 8 anos, também ressaltou como a iniciativa proporciona um ambiente acolhedor e acessível, permitindo que as crianças e seus familiares desfrutem do lazer sem barreiras.

“Nem todos os espaços oferecem o acompanhamento, o apoio e a dedicação necessários para crianças autistas, especialmente quando se trata de lazer. Muitos locais se dizem inclusivos, mas, na prática, não estão preparados para receber essas crianças de forma adequada. Aqui no Gigantes da Floresta, percebemos uma grande diferença. Toda a atenção e o acompanhamento oferecidos fazem com que o ambiente seja, de fato, acessível. Um exemplo disso é a ausência de som alto, algo essencial para muitas crianças autistas que possuem sensibilidade auditiva”, concluiu.