Deslizamento de barranco destrói duas casas após forte chuva no Mauazinho

Manaus/AM - Um deslizamento de terra destruiu duas casas após forte chuva, neste domingo (12), na rua Senador Fábio Lucena, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), as casas que desabaram estavam localizadas em uma área previamente isolada, por apresentar risco iminente de deslizamento. A decisão de interditar o local foi tomada com base em laudos técnicos emitidos pela Defesa Civil do Município, visando garantir a segurança dos moradores.

Desde o início da operação de isolamento, todas as famílias residentes na área de risco foram cadastradas e começaram a receber o benefício do Auxílio-Moradia concedido pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que assegura suporte financeiro para que possam residir em locais seguros. Até o momento, 100% das famílias identificadas no levantamento realizado pela prefeitura estão sendo acompanhadas e continuam recebendo suporte social e psicológico.

Em nota, a prefeitura de Manaus informou também que a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha em um estudo topográfico da área na elaboração de um projeto para conter a erosão. O Distrito de Obras executou inicialmente o desvio da rede de drenagem, para não ser despejada diretamente no talude.