Defensoria identifica demandas de famílias atingidas por incêndio no São Jorge, em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) visitou nesta segunda-feira (1º) a área do bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus afetada pelo incêndio de grandes proporções ocorrido na última semana, na rua Ambrósio Aires, antiga rua da Cachoeira, para ouvir os moradores.

O objetivo é identificar as principais demandas e atuar também na interlocução com órgãos de assistência social. De acordo com informações dos próprios moradores, 19 casas foram atingidas pelo incêndio, impactando 50 pessoas de diversas famílias. A maioria está abrigada nas casas de familiares e amigos.

Nesta segunda-feira, a equipe da DPEIC realizou o cadastramento das famílias atingidas pelo incêndio. Entre as principais demandas, os moradores do local informaram que estão precisando de itens de primeira necessidade, como alimentos, roupas, fraldas para os bebês, botijas de gás, fogão e cama.

O incêndio ocorreu na última terça-feira (26) e se alastrou rapidamente pelas casas, todas de madeira, que ficam à margem do igarapé. Ainda não se sabe ao certo a causa do incidente.