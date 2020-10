Crise derruba expectativa de lucro no setor turístico do Amazonas

Manaus/AM - A Pesquisa Ambiente de Negócios do Turismo no Amazonas realizada pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) aponta que 36,84% dos empresários do setor se sentem seguros em continuar operando, mesmo após a retração de mercado causada pela pandemia do novo coronavírus. Esse foi um dos indicadores apresentados nesta quarta-feira (14/10), durante reunião virtual com o trade. A pesquisa completa pode ser acessada no site da Amazonastur (www.amazonastur.am.gov.br), no menu indicadores.



Segundo a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, a pesquisa de Ambiente de Negócios será uma medida contínua anual sobre o comportamento do mercado e de como está o ecossistema empresarial do turismo no Amazonas. “Essas respostas vieram de vocês (empresário do setor) e elas estão norteando nossas ações para a retomada do turismo. Estamos tomando nossas decisões com base em dados, ou seja, com respaldo científico, por isso, é importante que vocês respondam nossas pesquisas”, destacou Roselene, na abertura da reunião com o trade.



Com as sondagens já realizadas este ano, a Amazonastur busca identificar o cenário atual e a projeção futura a partir da visão do empresário, com análise de dados baseada na opinião dos empreendedores, explica o assessor de Planejamento Estratégico da Amazonastur, Daniel Bernardes.



Segundo a perspectiva dos empresários do setor, em fevereiro, 84,61% estimavam aumento do faturamento em 2020. Passados seis meses, esse número caiu para 46,32% que ainda mantêm expectativa de aumento do faturamento no segundo semestre.



Em julho, a projeção dos participantes da pesquisa era de que 37,89% das empresas aumentassem o endividamento no segundo semestre de 2020. Enquanto que, no segundo mês do ano, 53,85% tinham expectativas de diminuição desse indicador.



A pesquisa revela ainda que as contratações tendem a permanecer em queda para 34,74% das empresas.