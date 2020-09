Manaus/AM - Um menino de 12 anos desapareceu na tarde desta quarta-feira (30),após um acidente na Praia do Gamboa, localizada no Rio Solimões, nas proximidades do Careiro da Várzea.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam na embarcação no momento do acidente. Eles O Centro de Operações da Corporação foi acionado para a ocorrência. Uma equipe de mergulhadores está em buscas pelo local.