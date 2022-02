Criação de empregos cresceu 315% em 2021 no Amazonas, aponta Caged

Manaus/AM - O Amazonas encerrou o ano de 2021 com um crescimento em mais de 300% no número de postos de trabalho com carteira assinada, em comparação com 2020. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O saldo considera a diferença entre a quantidade de admissões e desligamentos realizados durante o ano no mercado de trabalho formal. O estoque no Amazonas em dezembro de 2021, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, era de 447.386, enquanto em 2020 o número foi de 412.245 trabalhadores formais.

Em 2020, o número de admissões registradas foi de 166.102, e o de demissões foi de 157.643, resultando no saldo positivo de 8.459 vagas. Em 2021, com os números de janeiro a dezembro, as admissões alcançaram a marca de 212.057 e as demissões, de 176.916, um saldo positivo de 35.141 postos de trabalho, resultando em um aumento de 315% no comparativo dos dois anos.

O ano de 2021 também registrou saldo positivo em todas os grupos de emprego monitorados pelo Caged. Enquanto em 2020 houve um decréscimo de vagas para trabalhadores de grupos de reparação e manutenção; agropecuária, florestal e pesca; serviços administrativos; e membros superiores do poder público, no ano de 2021 ocorreu uma recuperação dos postos de trabalho nos setores mencionados.