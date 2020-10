Crescimento de importações indica maior retomada no PIM

Manaus/AM - A balança comercial do Amazonas, em agosto, apresentou crescimento nas importações, que tiveram aumento de cerca de 11,45%, na comparação com julho de 2020, e queda de 3,78%, com agosto de 2019, como reflexo da retomada das atividades no Polo Industrial de Manaus (PIM).

As exportações tiveram redução de 19,97% em relação a agosto de 2019, e 35,08%, em relação a julho de 2020, em razão de medidas tomadas para o combate à Covid-19. A análise é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que disponibiliza balanço detalhado da Balança Comercial em sua página, no link Mapas e Indicadores.

As importações do Amazonas em agosto registraram cifras de US$ 829,47 milhões, o equivalente a 7,45% de participação nas importações do Brasil. A retomada das atividades das indústrias do PIM se refletiu na elevação das importações.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, os resultados da balança comercial podem ser creditados aos ajustes de produção e estoques na cadeia de suprimento.

A China se mantém como principal país de origem das importações do Amazonas, com o valor de US$ 352,29 milhões, o equivalente a uma participação de 42,47% do total importado pelo estado. Vietnã vem em seguida, com o valor de US$ 80,79 milhões – representando 9,74% do total. O principal produto importado da China foram partes de aparelhos receptores e transmissores (28,21% dos produtos importados desse país), enquanto do Vietnã se destacam partes de aparelhos telefônicos, equivalente a 46,54% das transações oriunda desse país.