'CPI da Covid não fará recesso', anuncia Omar Aziz

“Essa CPI não irá parar, senador Randolfe. Nós não iremos ter recesso. A CPI vai funcionar no recesso. Nós não temos o direito, como senadores e senadoras, de tirar férias enquanto as pessoas estão morrendo. Nós não temos esse direito e ninguém pode nos obrigar a ter esse direito", declarou o senador depois de lamentar a morte de um amigo por covid.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.