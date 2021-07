Universidade lança programação de cursos de extensão de julho

Economia, Empreendedorismo, Nutrição, Direito e Logística. Estes são alguns dos temas das atividades de extensão que fazem parte da programação de cursos que a Universidade Nilton Lins promove durante o mês de julho para os acadêmicos e também para profissionais e o público interessado em atualizar seus conhecimentos, até o retorno das aulas no mês de agosto.

No total são 12 cursos – dez realizados via Internet e dois na área de Saúde que são presenciais – que já estão com as inscrições (a partir de R$ 20) abertas no endereço www.cursosextensao.niltonlins.br . Todos os inscritos receberão certificado de participação ao final das atividades.

O primeiro curso acontece na próxima quarta e quinta-feira, dias 7 e 8 respectivamente, e é o de “Empreendedorismo” ministrado pelo professor Jurandy Moreira. Também na quinta-feira (8) tem início as aulas de “Soft Skills”, destinadas ao reconhecimento e desenvolvimento das habilidades comportamentais e competências subjetivas com o professor Luiz Cláudio da Silva.

Ainda nesta semana serão realizados os cursos “Avaliação Nutricional: da teoria à prática”, na sexta-feira (9), com um número limitado de inscritos por conta das aulas presenciais com a professora Talita Mota; “Capacitação em infecção e sepse em pacientes críticos”, também com vagas limitadas por ser presencial no Hospital Nilton Lins, e “Gestão Financeira”, entre os dias 10 a 17 de julho, com o professor Manuel Pereira.

Na segunda (12) e terça-feira (13) serão realizadas as palestras e apresentações dos cursos “Fazenda Pública em juízo” e “Mapa mental: uma ferramenta para o estudante”, ambas com aulas online.

Semana Jurídica



Na segunda metade do mês estão confirmadas as atividades dos cursos “Logística do transporte de alimentos perecíveis”, nos dias 23 e 24 de julho, “Treinamento e desenvolvimento de líderes” (dias 26 e 27), “Entendendo a metodologia seis sigma” (dias 28 e 30) e “Movimentação e armazenagem de materiais”, nos dias 29 e 30.

Também faz parte da programação de extensão da Universidade Nilton Lins para este mês, a tradicional “Semana de atualização Jurídica”, que acontece entre os dias 26 a 30, com a participação de profissionais e especialistas para debater as renovações e a modernização do setor.