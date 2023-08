Covid-19: Amazonas registra 55 novos casos da doença

Vacinação no Amazonas - Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), 9.467.765 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (23/08), sendo 3.495.439 de primeira dose, 2.946.523 de segunda dose, 78.075 com dose única, 1.851.085 de 1ª dose de reforço, 751.389 de 2ª dose de reforço e 12.743 de dose adicional para os imunossuprimidos, além de 332.511 doses de vacina bivalente.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) atualizou, nesta quarta-feira (23), os boletins de Covid-19 e vacinação no Estado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.