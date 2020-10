Corpo de cantor que desapareceu em rio no Amazonas é encontrado

Manaus/AM - O corpo de Nildoney Soares, de 37 anos, que havia desaparecido na última quinta-feira (15) no Rio Madeira, foi encontrado por populares que iniciaram as buscas logo que ocorreu o acidente, por volta das 5h40.

Segundo informações, Nildney, conhecido como 'Megadinho', que era DJ e cantor, havia saído da comunidade rural Ponta Alegre, nas proximidades do local do acidente. Outro homem que estava na embarcação foi encontrado com vida.

Com o encontro do cadáver pela população, uma equipe do Corpo de Bombeiros, que já estaria a caminho para fazer as buscas, retornou a base.