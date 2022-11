COP27: Amazonas assina carta de intenção para negociar novos créditos de carbono

O Governo do Amazonas assinou, nesta quarta-feira (16), uma carta de intenções com a organização Emergent Forest Finance Accelerator, durante a COP 27, em Sharm el Sheikh, no Egito. O objetivo é habilitar o estado para transações de novos créditos de carbono de alto valor agregado, por meio da Coalizão Leaf.

A carta assinada na COP 27 vai permitir a troca técnica entre o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), junto à Emergent, bem como o alinhamento das políticas de REDD+ do Estado para a emissão de novos créditos de carbono dentro do padrão ART-TREES.

Trata-se de um alinhamento de propostas para que o Estado possa, futuramente, firmar contratos de compra e venda de novos créditos, dentro da Coalizão Leaf, que inclui compradores como os governos da Noruega, Reino Unido e Estados Unidos, além de empresas como a Amazon, Airbnb, Bayer, BCG, Nestlé e Unilever, por exemplo.