Sefaz divulga relação de premiados pela Nota Fiscal Amazonense; confira

1. Casa Vhida – Associação de Apoio à Criança com HIV 2. GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer 3. Sociedade São Vicente de Paulo 4. Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino

Os nomes dos vencedores do Sorteio Mensal, de novembro, também estão publicados no site oficial da campanha. Vale lembrar que a campanha contempla ainda os sorteios diários e anuais, com prêmios que vão de R$ 200 a R$ 50 mil reais. Para se cadastrar, tirar dúvidas e acompanhar os nomes dos vencedores, acesse www.nfamazonense.am.gv.br.

Manaus/AM - A sorte bateu à porta de dez cidadãos e sete entidades sociais na tarde desta quarta-feira (16). A Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) divulgou a lista de vencedores do 78º Sorteio da NFA, em transmissão ao vivo no Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas.

