Conselheira Yara Lins toma posse como nova presidente do TCE-AM

Manaus/AM - Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (1º), no Teatro Amazonas, a conselheira Yara Lins dos Santos assumiu, pela segunda vez, a presidência do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Única mulher do colegiado e funcionária de carreira há 48 anos, Yara retorna ao comando da Corte de Contas para o biênio 2024-2025 após ter presidido a Casa há quatro anos.

Em sua fala, a nova conselheira-presidente destacou que pretende conduzir sua gestão com foco na harmonia entre servidores, conselheiros e demais funcionários da Corte, além de colocar o Tribunal como uma instituição modelo a nível internacional.

“Primeiro agradeço a Deus por mais essa oportunidade e aos meus companheiros conselheiros que me apoiaram nessa nova jornada. Minha meta é trabalho, pacificação e colocar o Tribunal sempre como uma instituição de modelo não só para o Amazonas, mas para todo o Brasil”, destacou, ao pontuar também o papel pedagógico da Corte de Contas.

Ao deixar o cargo de presidente, o conselheiro Érico Desterro desejou à recém-empossada presidente uma gestão serena e que conduza a Corte de Contas no caminho que vem tendo continuidade com as diferentes gestões da Corte, sobretudo com relação ao aspecto de modernização da casa.

“O Tribunal, nesses dois anos, evoluiu em vários aspectos fundamentais para torná- lo uma instituição moderna, sobretudo no que diz respeito a transparência, integridade, inovação tecnológica e investimento na carreira. Estes quatro aspectos são fundamentais para uma instituição de excelência. Tudo isso eu deixo para que a nova administração possa melhorar ainda mais e fazer com que o Tribunal avance cada vez mais”.

Novo corpo diretivo

A cerimônia também marcou a posse do novo corpo diretivo da Corte de Contas. Yara Lins dos Santos terá a companhia do conselheiro Fabian Barbosa na vice-presidência da Casa.

O conselheiro Josué Cláudio assumiu o cargo de Corregedor-Geral do TCE-AM; o conselheiro Mario de Mello assumiu a Ouvidoria da Corte de Contas, já o conselheiro Júlio Pinheiro assumiu a Escola de Contas Públicas.