Conheça cinco praias de água doce para curtir o verão no Amazonas

Manaus/AM - Grandes extensões de areia branquinha, águas calmas, uma natureza exuberante e muito verde ao redor. Assim são as praias do Amazonas, um verdadeiro paraíso em meio à maior floresta equatorial do planeta.



Confira abaixo uma seleção de cinco praias encantadoras do estado no roteiro elaborado pela Amazonastur!



Praia do Tupé – Manaus

A Praia do Tupé fica a cerca de 30 quilômetros de Manaus, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, na comunidade São João. A praia é perene, mas surge com maior faixa de areia entre agosto e março. Suas areias brancas fazem um lindo contraste com as águas escuras do rio Negro, formando uma paisagem paradisíaca de tirar o fôlego.



A praia conta com uma infraestrutura pronta para receber visitantes, com pequenos chalés para se proteger do sol e um restaurante onde é possível provar as delicias da culinária local.



O acesso à praia é somente fluvial. A travessia é feita por embarcações da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf), partindo da Marina do Davi, no Tarumã. A travessia só é realizada aos sábados, domingos e feriados, às 9h e às 11h, com retorno às 16h. A viagem dura cerca de 40 minutos e custa R$ 20 por pessoa (R$ 40, ida e volta).



Praça do Açutuba – Iranduba



Localizada no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), a Praia do Açutuba é considerada uma das mais belas da região. Durante o período de seca, forma-se uma extensa faixa de areia branca e as escuras águas do rio Negro ganham um tom azulado sob o sol.





A entrada é gratuita, e o local possui infraestrutura básica com banheiros para atender aos banhistas, contando com restaurantes que servem bebidas e peixes típicos da região.



Para chegar ao local, partindo de Manaus, basta atravessar a Ponte Rio Negro e dirigir até o Km 30 da rodovia Manuel Urbano (AM-070, que liga Manaus a Manacapuru). Basta seguir o ramal à direita e dirigir por mais 10 quilômetros até a praia. A estrada do ramal até a praia é asfaltada e de fácil acesso. Como a praia é localizada relativamente perto de Manaus, ela se torna a opção ideal para quem está passando, viajando ou morando na cidade e quer aproveitar um dia ensolarado.



Praia Grande – Barcelos



Quem curte pesca esportiva não pode deixar de conhecer Barcelos! O município fica a 399 quilômetros de Manaus, situado à margem direita no Médio Rio Negro, e é um prato cheio para os viajantes. Conhecido como um dos principais destinos da pesca no Brasil, Barcelos tem ainda uma natureza exuberante e abriga o Arquipélago de Mariuá, que ostenta o título de maior arquipélago fluvial do mundo. Ao todo, são mais de 1.600 ilhas, numa área com 140 quilômetros de extensão e 20 quilômetros de largura, com rios, lagos, florestas inundadas e claro, lindas praias que parecem oásis no meio do verde da floresta.





A Praia Grande é a mais famosa e mais visitada praia da cidade. Situada em frente à sede do município, o seu acesso é via táxi fluvial. O trajeto demora menos de 3 minutos e custa cerca de R$ 5 por pessoa (R$ 10, ida e volta).



Para quem gosta de atividades ao ar livre, vôlei, futebol de areia, SUP e ciclismo aquático são as atividades recreativas mais praticadas no local. A praia ainda é palco de eventos como o Réveillon da Praia Grande e o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, com atrações musicais e muita animação. Cenário ideal para quem gosta de descanso durante o dia e diversão durante a noite.



A entrada é gratuita, e o local possui quiosques e barracas para atender aos banhistas com serviços de bar e restaurante que servem os deliciosos peixes da culinária local.



Praia Ponta da Maresia – Maués



Destaque em riqueza cultural, natureza exuberante, festas populares e diversidade culinária, a cidade de Maués possui atrativos que a caracterizam não apenas como a terra do famoso guaraná, mas como o “Caribe Amazonense”. O acesso ao município, distante 276 quilômetros de Manaus, é feito por meio de barco ou avião. Com forte influência dos índios da etnia Sateré-Mawé, a cidade é um ponto turístico para quem deseja desfrutar de belas praias.





A dica especial é a praia da Ponta da Maresia, próxima ao centro do município. De fácil acesso, o balneário é um dos cartões-postais do Amazonas, principalmente pelo pôr do sol alaranjado, um dos mais bonitos do Brasil.



Sua extensão de areia tem um formato curvo e alongado que leva seus turistas até o meio do rio, um verdadeiro espetáculo da natureza. A praia conta com uma boa infraestrutura de bares e restaurantes que servem os sabores típicos da região. A grande estrela gastronômica do município é o famoso guaraná bem geladinho, uma ótima pedida para se refrescar em dias de verão na praia.



Falando em praias, em Maués elas são palco de diversas festas populares. Entre as mais conhecidas estão o Festival de Verão, que comemora o surgimento das praias do município, e a Festa do Guaraná, que atrai turistas de todo o estado e sempre conta com atrações nacionais.



Praia da Ponta Negra – Manaus



Banho de rio, caminhada ao ar livre, comidas, entretenimento, estacionamento, tudo isso faz parte do Complexo Turístico da Ponta Negra, que hoje é uma das principais atrações de Manaus. Endereço nobre da cidade, a praia fluvial fica a 13 quilômetros do Centro da capital, concentrando condomínios de luxo e shopping center.



Em seus mais de 2 quilômetros de extensão de orla revitalizada, é possível encontrar várias quadras esportivas para a prática de vôlei, futebol, skate e outros esportes. Para admirar a beleza do rio Negro, basta ir a um dos vários mirantes que ficam dispostos por toda a orla. No Complexo Turístico da Ponta Negra é realizado o tradicional Réveillon da Cidade, que sempre tem shows de atrações nacionais e um lindo espetáculo de queima de fogos.



O acesso à praia é gratuito. É aberta para banho nos dias úteis, das 9h às 17h, e sábado, domingos e feriados, das 8h às 17h. Para acessá-la é necessário apresentar comprovante de vacinação.



Existem inúmeras formas de chegar até o local. Usando o serviço de táxi, o valor é de aproximadamente R$ 46 do Centro da cidade até a praia. Os turistas podem contar também com a opção de transporte por aplicativo, e a corrida custa, em média, R$ 25, o mesmo trecho. Também é possível usar o transporte público municipal (a passagem custa R$ 3,80). As linhas de ônibus que vão até o Complexo Turístico são: 003, 120, 126, 450, 542 e 678.



Curtiu as dicas? Então está esperando o quê para conhecer o melhor do Norte do Brasil, maninho (a)?!