Concurso do Banco do Brasil acontece neste domingo; veja como consultar local de prova

Manaus/AM - A prova do concurso do Banco do Brasil acontece, neste domingo (23), a partir das 13h30 (de Brasília), em Manaus e outras 177 cidades brasileiras. Ao todo, são 6 mil vagas para 1,4 milhão de inscritos.

Para saber o local de prova, o candidato deve acessar a site da Fundação Cesgranrio no link https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0122, e clicar no Cartão de Confirmação de Inscrição - Local de Provas e imprimir o documento.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. As provas serão liberadas às 13h30, sempre no horário de Brasília. Os candidatos terão até cinco horas para responder a todas as questões.

Mais de 1,3 milhão de pessoas se inscreveram para as vagas de agente comercial. Outros 130 mil estão inscritos para agente de tecnologia. São 2 mil vagas para agente comercial, mais 1 mil de cadastro de reserva; e outras 2 mil para agente de tecnologia, mais 1 mil de cadastro de reserva.

Do total, 12,5% das vagas são reservadas para Pessoas com Deficiência, 20% das vagas imediatas para autodeclarados negros.

O salário inicial para agente comercial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. No caso dos agentes de tecnologia, as regras são diferentes. Nos três primeiros meses, os aprovados farão um curso de aperfeiçoamento e, após aprovação no contrato de experiência, podem participar de programa específico de trainee com salário de R$ 6.075,55 para 30 horas de trabalho semanais. Após 90 dias, podem se tornar assessores III de TI, com salário de R$ 7.254,40. Outra vantagem é a possibilidade de trabalho remoto híbrido.

Além do salário, os aprovados também terão: Participação nos lucros e resultados; Vale-transporte; Auxílio-creche; Auxílio a filho com deficiência; Previdência complementar; Plano de saúde; Plano odontológico básico; Programas de educação e capacitação; Incentivos a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.