Com prisão preventiva decretada em Manaus, Lucas Picolé responde por mais de um crime

Manaus/AM - A Juíza Silvânia Corrêa Ferreira, do Plantão Criminal, determinou nesta sexta-feira (30), em audiência de custódia, a soltura de João Lucas da Silva, o “Picolé”, indiciado pela prática de receptação qualificada, por flagrante ocorrido na quinta-feira (29). O influencer, no entanto, seguirá preso, pois teve a prisão preventiva decretada por outros crimes, o de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

