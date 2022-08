Ciranda Tradicional deixa disputa após ter apresentação interrompida em Manacapuru

Manaus/AM - A Tradicional, atual campeã do Festival de Cirandas de Manacapuru, deixa a competição pelo título deste ano por conta da chuva que atrapalhou a apresentação da agremiação na noite desse sábado (27), no Parque do Ingá, no município.

A Ciranda estava com cerca de 55 minutos de apresentação quando começou a chover intensamente. Para seguir o regulamento do evento e prezar pela segurança de quem estava no local, a apresentação foi paralisada.

"Após a paralisação, foi convocada a Comissão Organizadora do Festival e os representantes das Cirandas em uma conversa para definir o que seria feito. Foi decidido que íamos aguardar por um certo período, cerca de 30 minutos, foi o que aconteceu", explicou o secretário executivo de Cultura, Cândido Jeremias.

Após a limpeza da arena e a ligação segura dos equipamentos, a chuva retornou. Uma reunião com representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (CBMAM) e da Comissão Organizadora, juntamente com as Cirandas, decidiram cancelar o evento de sábado, em virtude da segurança dos que estavam presentes.

Foi decidido que a Ciranda Tradicional receberá título de honra, e a disputa continuará entre as Cirandas Guerreiros Mura, que se apresentou na sexta-feira (26) e Flor Matizada, que se apresentará neste domingo (28).