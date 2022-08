Festival de Cirandas de Manacapuru encerra hoje com show de Guto Lima

Manaus/AM – Encerra neste domingo (28), o 24º Festival de Cirandas do município de Manacapuru. O evento é aberto ao público e acontece na Arena Parque do Ingá.

Cada noite do festival é dedicada a uma agremiação que conta com 2h30 para defender seu tema. Após as apresentações das cirandas, a programação dispõe de shows de bandas locais e de Manaus, no palco montado na praça de alimentação do município.

Na primeira noite a Ciranda Guerreiros Mura apresentou o tema “Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio”, homenageando os profissionais de saúde na linha de frente da pandemia. No palco alternativo, se apresentaram Dally Solteirões e Uendel Pinheiro.

No sábado (27), a Ciranda Tradicional defende o tema “O Dourado”, no Parque do Ingá, seguida pelas apresentações de Drika Morena e da Banda Rabo de Vaca, no palco alternativo.

Neste domingo e último dia de festival (28), cultura e tradição são expostos no tema “Bendito Ser”, da Ciranda Flor Matizada. E os artistas Delírios do Samba e Guto Lima encerram a programação alternativa.

Como medida de segurança, não está permitida a entrada de menores de 7 anos de idade na arena. Além disso, crianças e adolescentes até 14 anos incompletos podem permanecer no espaço até a meia-noite, acompanhados pelo responsável legal. A fiscalização conta com representantes do Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM).