Eduardo Braga visita Parintins e apresenta propostas

Manaus/AM - O bairro do Palmares, na cidade de Parintins, foi tomado por multidão de 15 mil pessoas, que desde o início da tarde aguardava com ansiedade o candidato pela coligação “Em defesa da vida” (MDB, PSD e a federação PT, PC do B e PV), senador Eduardo Braga (MDB), neste sábado (27). A segunda maior cidade do estado em número de eleitores, cerca de 80 mil, foi às ruas para receber o candidato ao governo do Amazonas, que durante o período em que esteve à frente da administração estadual (2003-2010), fez investimentos cruciais tanto na infraestrutura quanto na qualidade de vida do parintinense.

No palco, ao lado do senador e candidato à reeleição, Omar Aziz; do ex-senador João Pedro; das candidatas à deputada federal, a parintinense e ex-presidente do Boi Caprichoso, Márcia Baranda; da defensora dos PCDs, Viviane Lima; da delegada Débora Mafra; do candidato a deputado estadual, o ex-deputado federal Francisco Praciano; Eduardo Braga relembrou a importância de Parintins para a sua vida pública. “Se eu fui governador duas vezes, eu devo à Parintins. Se eu sou senador da República pela segunda vez, eu devo à Parintins. Se eu tenho 40 anos de vida pública, eu devo à Parintins. E a forma de eu agradecer a este povo querido é trabalhando e fazendo o bem ao povo de Parintins”, afirmou o senador.

Na cidade em que grande parte da população vive em invasões e que teme ser retirada por não dispor da titularidade da terra, o candidato ao governo do estado pelo MDB foi incisivo ao propor uma medida definitiva para o problema. “Quando fui governador, desapropriei o Paulo Correa e garanti moradia para o povo que estava lá. E, agora, quero dizer que aquilo que prometeram e não cumpriram, eu vou fazer. Eu vou desapropriar as ocupações e garantir terra para o povo de Parintins. Bi, quando fui governador, construí 30 mil casas e dei para o povo. Quero junto com você, Bi e o presidente Lula, voltar a construir casa popular e entregar para o povo para gerar emprego e melhorar a vida de todos”, afirmou o candidato que priorizou a habitação durante seus mandatos.

Saúde

Parintins foi uma das cidades do Amazonas que mais sofreu no ápice da pandemia de Covid-19. Muitos morreram porque os hospitais não dispunham da estrutura necessária para prestar atendimentos. Eduardo como senador destinou verba para auxiliar o município durante todo o seu mandato e, na pandemia, intensificou a destinação de recursos. Como governador, pretende atender a um antigo pleito do interior, que será possível concretizar agora com o volume de recursos que o Amazonas arrecada. “Deus me deu a oportunidade de fazer o Jofre Cohen e vou fazer mais pela saúde deste povo. Nós, eu, Bi Garcia e o presidente Lula, vamos construir o primeiro hospital de média e alta complexidade do interior do Amazonas, em Parintins. Vai ser um hospital modelo para toda a região. Aqui, nós teremos de verdade, não será fake News, UTIs para salvar o povo na hora que precisa”, garantiu o candidato que construiu 42 unidades de saúde ao longo da vida pública.

O plano de governo de Eduardo Braga estabeleceu como meta a formalização de parceria com a iniciativa privada para divulgar o Festival Folclórico de Parintins nacionalmente e a priorização de recursos para a educação a fim de ampliar a inserção dos moradores no mercado de trabalho a partir da qualificação. “Ampliei a estruturação escolar de Parintins durante os quase 8 anos que estive no governo. Além disso, trouxe para cá as nossas universidades. Trouxemos o Ifam, a Ufam a UEA. Fizemos de Parintins o maior polo de educação do interior do Amazonas e um dos mais importantes do Norte do Brasil. Nós queremos voltar a investir nas universidades públicas, gerando oportunidade de emprego e renda”, afirmou Eduardo Braga.

O candidato da coligação “Em defesa da vida” também assumiu o compromisso de elevar o valor do auxílio estadual destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que atualmente é de R$ 150. “O povo está sofrendo com o aumento do preço do feijão, da cesta básica, do gás de cozinha. Quanto custa uma botija de gás aqui em Parintins?”, perguntou Eduardo à população que respondeu R$ 150. O candidato salientou, que diante do valor insuficiente para aplacar a fome, vai firmar parceria com o governo federal para proporcionar uma renda justa. “Com o Lula na presidência e o Eduardo no governo do estado, nós vamos fazer uma ação conjunta de forma que o Auxílio Brasil mais o Auxílio Amazonas será de R$ 1.100,00 para o povo do Amazonas”, garantiu sob fortes aplausos de milhares de pessoas.

Parceria pelo bem de Parintins

Bi Garcia, que ocupa o cargo de prefeito de Parintins pela quarta vez, falou sobre a sensibilidade do senador Eduardo Braga com a cidade. “Eu já estive em várias eleições em campos opostos ao senador Eduardo Braga. Minha mãe, dona Cassilda, sempre me ensinou que a humildade desarma as pessoas. Quando eu estive no gabinete do senador Eduardo Braga, ele estendeu num gesto fraterno o tapete vermelho para mim, embora eu preferisse azul”, disse o prefeito brincando ao citar a sua preferência pelo Caprichoso de cor azul ao boi Garantido, o vermelho. “O Eduardo estendeu o tapete vermelho e azul para a gente fazer uma nova Parintins pra gente viver e amar. Era março de 2018, quando nós começamos.

As ações do senador Eduardo Braga foram enfatizadas pelo prefeito Bi Garcia num discurso carregado de emoção. “Eu pedi do Eduardo R$ 2 milhões para a saúde do município. Com este dinheiro, paguei as contas e os salários dos funcionários do hospital de Parintins, que é administrado pela prefeitura, sem receber repasses de convênio nem do governo estadual nem do governo federal. Recebe apenas a produção do SUS. O Eduardo também direcionou recursos para a construção do ginásio poliesportivo. Vocês passam lá no antigo campo do Amazonas e veem a obra, em processo de cobertura, onde vai ser o maior ginásio poliesportivo e cultural de Parintins. E de lá prá cá o Eduardo só vem me ajudando. São mais de R$ 130 milhões colocados em Parintins. Vamos aplicar R$ 70 milhões na estrada da Vila Amazônia, que vai até a Serra da Valéria. A obra começa daqui a 15 dias. É por esse trabalho incansável que eu peço voto para Eduardo Braga, eu peço voto para o 15”, pediu com convicção o prefeito.