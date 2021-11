Cetam altera data de inscrições para cursos técnicos e de especializações no Amazonas

Manaus/AM - A Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Cetam alterou a data de inscrições do processo seletivo para cursos técnicos e especializações na capital e em 54 municípios do Amazonas.

As inscrições que iniciariam neste domingo (28) agora vão ocorrer a partir do dia 1° de dezembro até o dia 14. O motivo é devido a necessidade de ajustes no respectivo sistema de inscrição.

Em Manaus, o Cetam disponibilizará 26 cursos técnicos e 13 especializações. Para os municípios, serão 35 cursos técnicos e 6 especializações que atenderão 8 cidades.

Entre os cursos ofertados estão: técnico em Logística, podologia, nutrição, gestão de tecnologia da informação, enfermagem, análises clínica, instrumentação cirúrgica e muitos outros.

Ao todo são estão sendo ofertadas, no total, 7.240 vagas. Dessas, 2.520 são para a capital (1.760 em cursos técnicos e 760 especializações técnicas) e 4.720 para o interior do Estado (4.360 em cursos técnicos e 360 especializações técnicas).