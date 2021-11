Cetam abre inscrições 7 mil vagas em cursos técnicos e de especializações no Amazonas

A entrega de documentos para a efetivação de matrícula acontecerá no período de 17 a 24 de janeiro de 2022. As aulas iniciarão dia 15 de março do próximo ano e serão na modalidade presencial.

Caso não conste o coeficiente, deverão ser informadas as notas obtidas nas disciplinas existentes no histórico escolar.

Os interessados podem se inscrever no período de 28 de novembro a 12 de dezembro, das 10h às 16h, exclusivamente pela internet, no endereço http:/www.concursoscopec.com.br.

Ao todo são estão sendo ofertadas, no total, 7.240 vagas. Dessas, 2.520 são para a capital (1.760 em cursos técnicos e 760 especializações técnicas) e 4.720 para o interior do Estado (4.360 em cursos técnicos e 360 especializações técnicas).

Manaus/AM - O Cetam abre neste domingo (28), a partir das 10h, as inscrições para cursos técnicos e especializações em Manaus e em 54 municípios do Amazonas. A aulas acontecerão de modo presencial.

