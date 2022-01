Cetam abre 950 vagas para cursos técnicos em EaD no Amazonas

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre no próximo dia 5 de fevereiro, inscrições para 950 vagas em cursos técnicos, nível médio, na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

Os interessados podem se inscrever a partir das 10h do dia 5 de fevereiro até as 16h de 14 de fevereiro de 2022. As inscrições serão exclusivamente via internet, no endereço http://www.concursoscopec.com.br.

Serão oferecidas 950 vagas, divididas entre os cursos técnicos em Administração e Guia de Turismo Regional, para a capital e 12 municípios amazonenses: Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Maués, Parintins, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Autazes, Coari, Humaitá, Iranduba e Tefé.

A seleção dos candidatos se dará por meio de análise do histórico escolar do Ensino Médio, no período de 16 a 20 de fevereiro. O resultado final, incluindo candidatos classificados até o dobro das vagas, sairá no dia 6 de março. O início das aulas está marcado para 4 de abril deste ano.



Mais informações estão no edital do processo seletivo, disponível nos sites do Cetam (www.cetam.am.gov.br) e da Comissão Permanente de Concursos (Copec, no endereço www.concursoscopec.com.br). Os interessados devem ler o edital com atenção e tirar todas suas dúvidas antes de efetuarem a inscrição.