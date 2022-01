Cerca de 67% dos internados com Covid-19 em UTIs no Amazonas não se vacinaram

Manaus/AM - Cerca de 67% dos pacientes internados com Covid-19 em UTI, até esta quarta-feira (12), são de não vacinados ou com o esquema vacinal incompleto contra a doença no Amazonas. A declaração é do Secretário Estadual de Saúde (SES-AM), Anoar Samad. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anoar Samad (@anoarsamad_) De acordo com o secretário, em leitos clínicos, o Amazonas registrou 54% dos internados que deixaram de se vacinar ou que estão com a imunização incompleta contra a Covid-19. Dados da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM) apontam que nas últimas 24 horas foram registrados 1.659 novos casos de Covid-19, sendo 1.483 só em Manaus, totalizando 438.856 casos da doença no estado.

