Casos de Doença Diarreica Aguda, hepatite e leptospirose disparam no Amazonas

Manaus/AM - Com o período da cheia no Amazonas, a secretarias de saúde municipais têm registrado aumento de casos de doenças transmitidas por água. A doença que tem mais notificação é a Doença Diarreica Aguda (DDA).

A DDA corresponde a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais que, a depender do agente causador da doença e de características individuais dos pacientes, pode evoluir clinicamente para quadros de desidratação que variam de leve a grave. São caracterizadas pela ocorrência de, no mínimo, três episódios de diarreia aguda em 24 horas.



No Amazonas, o monitoramento de DDA é realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Somente de janeiro a junho deste ano, já foram liberados 1,6 milhão de frascos de hipoclorito de sódio para tratamento de água para consumo humano para os municípios.

Somente em 2022, de janeiro até maio, foram registrados 81.190 casos. Desse total de casos, 42% (34.492) correspondem a notificações realizadas pela Vigilância em Saúde de Manaus. Em 2021, também de janeiro a maio, foram registrados 52.350 casos de DDA no Amazonas. Já em todo o ano de 2021, foram 169.456 notificações no estado.



Outras doenças

Entre as doenças transmitidas durante o período de cheia dos rios no Amazonas está a leptospirose, que ocorre a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos). De janeiro a março deste ano foram notificados 34 casos, sendo sete confirmados no Amazonas.



Outra doença com ocorrência durante as inundações é a hepatite A, cuja transmissão se dá por meio da ingestão da água e alimentos contaminados. Foram 262 casos confirmados no Amazonas, de janeiro a maio deste ano, sendo 144 em Manaus, capital do estado.