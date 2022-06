Motorista atingido por carreta na BR-174 foi esmagado e teve vísceras expostas

Manaus/AM – Um homem morreu esmagado no fim da tarde dessa segunda-feira (20), depois do carro dele ser atingido por uma carreta na altura do quilômetro 85 da BR-174

A colisão frontal ocorreu, no sentido Presidente Figueiredo/Manaus, por volta das 17h e obstruiu os dois lados da estrada. No momento do acidente, três pessoas estavam no carro de passeio, modelo Jeep, sendo o homem e duas mulheres.

O condutor sofreu o maior impacto e foi esmagado. Ele sofreu várias fraturas pelos braços e pernas e teve as vísceras completamente expostas.

Uma das mulheres sofreu ferimentos no rosto e foi levada para o hospital com suspeita de hemorragia interna. A outra também teve lesões na boca e nos olhos e teve parte do couro cabeludo rasgado na região da testa.

As duas foram retiradas do veículo por uma equipe do DNIT e foram colocadas em uma picape. O homem, por sua vez, ficou preso às ferragens do carro e precisou ser retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O motorista da carreta teve apenas escoriações e ajudou no resgate e socorro das vítimas. Não foi repassada à imprensa a causa do acidente. Mas, o caso será apurado pela Polícia Civil.