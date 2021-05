Cartórios do Amazonas perto de um milhão de atos com selo digital em 2021

Manaus/AM - Balanço da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas informou que os cartórios, no estado, realizaram, do início de janeiro até o último dia 11 deste mês, um total de 912.649 atos notariais e registrais com o uso de selos digitais, os quais conferem segurança jurídica aos atos realizados pelas serventias extrajudiciais.

Dos quase um milhão de atos registrais e notariais já praticados pelos cartórios do Amazonas neste ano, destacam-se os de Reconhecimento de Firma (494.617 atos); Autenticação de Documentos (207.995); Cancelamento/Baixa de Protestos (28.058) e emissão de Certidões para pessoas com idade acima de 20 anos (10.762).

No mesmo período, de janeiro a maio deste ano, também foram bastante requisitados, no Amazonas: Reconhecimento de firma com valor declarado de veículo automotor (10.460); Certidão positiva de propriedade com negativa ou positiva de ônus por imóvel (9.131) e Procuração Simples (9.006).

Também destacaram-se as realizações de atos notariais e registrais referentes à Procuração com poderes gerais e de firma (8.833); Certidão negativa de propriedade por nome (7.645); Reconhecimento de Assinatura dos precedentes/testemunhas e outros (5.274) e Procuração para venda de qualquer espécie (4.566).

No Amazonas, a Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ/AM) é o órgão público com poder instituído para dar cumprimento ao que indica a Constituição Federal, cujos art. 103-B § 4º I e III e 236 § 1º apontam que é de competência do Poder Judiciário a fiscalização dos serviços notariais e de registro no Brasil.

Selo digital

Os selos digitais contribuem para a celeridade e a segurança dos serviços praticados e suas autenticidades podem ser consultadas tanto por notários e registrados, como pela população em geral no endereço eletrônico: https://cidadao.portalseloam.com.br/#/.