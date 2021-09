Carro pega fogo após motorista desviar de buraco na BR-319

Manaus/AM - Um carro foi tomado pelo fogo, nesta segunda-feira (06), após se envolver em um acidente de trânsito na BR-319, nas proximidades do município de Humaitá, no interior do Amazonas.

Segundo a PM, o motorista do veículo teria perdido o controle ao tentar desviar de um buraco e acabou estacionando no acostamento. Em seguida, o veículo começou a pegar fogo e ficou completamente destruído. No momento do acidente havia três pessoas da mesmo família e conseguiram escapar das chamas.

Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar de Rondônia foi acionada para prestar assistência ao acidente.